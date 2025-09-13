Son Mühür- Son Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 17,5 olarak belirlenen 2025 enflasyon hedefi yüzde 28,5'e yükseltilmesine CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’den tepki geldi. Seçimler yaklaşırken faturanın yine gariban halka kesileceğine dikkat çeken Ösen, “Halkın sırtındaki kambur her geçen gün büyüyor. İktidarın derdi enflasyonla, dış ticaret açığıyla ya da yapısal reformlarla değil. Tek dertleri, bir dönem daha koltukta oturmak. Enflasyon kontrolden çıkmış durumda, vatandaşın mutfağında yangın var. Kısacası, bu OVP'de olmayan tek şey kamu tasarrufu ve adaletli paylaşım” sözleriyle siyasi iktidarı eleştirdi.

Ekonominin 2026-2028 dönemine dair üç yıllık yol haritasını sunan OVP önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı.

OVP'de 2025 yılı enflasyon hedefinde önceki tahmine göre yüzde 11'lik bir artış görülüyor. Geçen yıl yayımlanan son OVP'de yüzde 17,5 olarak belirlenen 2025 enflasyon hedefi yüzde 28,5'e yükseltildi.

Önceki OVP'de 2026 için yüzde 9,7 olarak belirlenmiş olan enflasyon tahmini, yeni OVP'deyse yüzde 16'ya çıkarıldı.

Enflasyonun ancak 2027 yılında tek haneli sayılara düşmesi bekleniyor. Tahminler 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 oldu.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Resmî Gazete’de yayımlanan OVP hedeflerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ösen, “Tepeden tırnağa kâğıt üzerinde hedeflerle bezenmiş bir program. Tutmayan enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü revize edilmesi, büyüme rakamlarının düşürülmesi ama adı bile anılmayan kamu tasarrufu ve yaratılmaya çalışılan pembe tablo. Gerçeklikle bağını yitirmiş bir iktidar ve OVP ile karşı karşıyayız” dedi.

“Enflasyonla mücadelede başarısız olduğunun apaçık itirafı”

Ösen, yeni açıklanan Orta Vadeli Program’ın “iktidarın ekonomik gerçeklikten” kopuk olduğunu bir kez daha gösterdiğini, enflasyon kontrolden çıktığını ifade etti.

Bir önceki Orta Vadeli Program’ında enflasyon hedefinin 2025 yılı için yüzde 17, 2026 OVP'sinde 2025 yılı için yüzde 28,5'lik enflasyon hedefi konduğunu, 2026’nın enflasyon hedefinin ise yüzde 9,7'den yüzde 16’ya çıkartıldığını hatırlatan Ösen, “Enflasyon kontrolden çıkmış durumda, vatandaşın mutfağında yangın var. Bunu bir güncelleme gibi okumak doğru değil. Çünkü bu güncelleme değil, hükümetin enflasyonla mücadelede başarısız olduğunun apaçık bir itirafı” yorumunu yaptı.

“Kamu harcamalarının denetimi nerede?”

“Halkın sırtındaki kambur her geçen gün büyüyor. İktidarın derdi enflasyonla, dış ticaret açığıyla ya da yapısal reformlarla değil. Tek dertleri, bir dönem daha koltukta oturmak” diyen Ösen açıklamasından şu ifadeleri kullandı:

“Seçim ekonomisinin faturası hazırlanıyor. Kamu eliyle yapılacak seçim harcamalarına kaynak yaratacak çalışmalara hız veriliyor. Bu da mevcut tabloyu daha da karamsar hale getiriyor. Demek ki seçimler için musluklar açılacak, enflasyon ve vergi yükü yine vatandaşa fatura edilecek. OVP’deki özelleştirme planları da bu bağlamda okunmalı. Kamu maliyesi tıkanmışken, elde avuçta ne varsa satarak seçim bütçesi yaratmanın peşindeler. Peki, tasarruf nerede? Kamu harcamalarının denetimi nerede? Bu soruların yanıtı OVP’de yok. Bu soruların yanıtı kimsede yok. Vatandaşa 'bakın biz de kemer sıkıyoruz' demek için 17 Mayıs 2024’de Resmî Gazete’de bir metin yayımlandı ama o metne uyan da yok, denetleyen de yok daha acısı artık tasarrufun adının artık anan da yok.”

“Seçimler yaklaşırken fatura yine gariban halka kesilecek”

Ösen, bu yıl TBMM'de kabul edilen Merkezi Yönetim Bütçesi’nde 2025 yılı için 11.1 trilyon lira olarak hesaplanan vergi gelirinin açıklanan OVP’de 10.8 trilyon liraya düşürüldüğünü belirterek, “Ortada 300 milyar liralık bir açık var. Vergi tarhını toplayamayacaklarını itiraf etmişler. Demek ki vergiden kaçış var. Bu, ekonomiye olan güvenin azalmakta olduğunu gösteriyor. Kısacası, bu OVP'de olmayan tek şey kamu tasarrufu ve adaletli paylaşım. Seçimler yaklaşırken faturanın yine gariban halka kesileceği çok açık” dedi.