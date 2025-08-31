Son Mühür- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan gruba CHP kanadından tepkiler dinmiyor.

Geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir’i ziyareti sırasında röportaj vermesine görevlilerin mevzuata uygun değil diyerek izin vermediğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yapılmasıyla ilgili soru önergesi verdiğini hatırlattı.

Geçen yıl sormuştum...

Nisan ayında verilen soru önergesine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Haziran ayında yanıt verdiğini belirten Namık Tan,

‘’Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyetimizin kurucusu ve şanlı ordumuzun Başkomutanı, Ulu Önderimiz Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’de slogan atılması hususunda kendisine geçen yıl sorduğum soruyu ne büyük bir duyarlılıkla (!) ve ciddiyetle (!) yanıtlamış.’’ Sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekti.

Bakan Güler’in yanıtında,

‘’Anıtkabir’de icra edilen törenler yürürlülükte bulunan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir’’ ifadelerine yer verdiği görüldü..