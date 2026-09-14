Son Mühür/ Dilek Durak- Güzelbahçe'nin sakin mahallesinde okul zili bu kez bambaşka bir heyecanla çaldı. Çocuklar doğanın kucağında eğitime "merhaba" dedi. Toprak kokulu bahçeler minik adımlarla doldu. Yelki'de yepyeni bir okul doğdu.

Doğayla iç içe eğitim yuvası

İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki Mahallesi, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte yepyeni bir yuvaya kavuştu. Neşe Palamudu Anaokulu, görkemli bir törenle kapılarını araladı. Kurucular Dr. Pakize Kaya Top ile Berna Kurt konukları kapıda karşıladı. Geniş yeşil alanlar ve taş mimari göz kamaştırdı.

Açılışta duygusal anlar yaşandı. Dr. Pakize Kaya Top, çocukluğun insanın başına gelen en güzel şey olduğunu vurguladı. Toprakla ve çamurla iç içe bir nesil yetiştireceklerini belirtti. Berna Kurt ise geleceğe gülümseyen yüzler bırakmak istediklerinin altını çizdi.

Protokolden tam not

Törene katılan isimler okulun atmosferine hayran kaldı. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, burayı görmeden önce böyle bir yer hayal edemediğini söyledi. Her zaman destek olacaklarını belirtti. AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş ise esprili bir dille komisyonda anaokulu denetlediklerini hatırlattı. Buradan başarıyla geçtiklerini vurguladı. TEMAD İlçe Başkanı Osman Kaçmaz da sıcak atmosfere dikkat çekti.

Kurdele kesimiyle birlikte heyecan doruğa çıktı. Kokteyl eşliğinde süren açılışta veliler ve çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. 2 ila 6 yaş grubundaki minikler için kapılar artık ardına kadar açık. Güzelbahçe'de neşe tavan yaptı.

