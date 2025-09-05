Son Mühür- İstanbul'un Ataşehir, Esenyurt, Başakşehir, Güngören, Sancaktepe, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kurulları, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek CHP kongrelerini durdurdu.

CHP kararlara itiraz ederek YSK'ya akşam üstü başvurdu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ''Yüksek Seçim Kurulu, yarın hayati bir sınavdadır.'' hatırlatmasında bulunarak,

''Bir mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmesi, seçilmiş il başkanımızı görevden alması ve kongrede seçilen delegelerin iradesini yok sayması Anayasa’ya ve Seçim Kanunu’na tamamen aykırıdır. Mahkemelerin ne il başkanlığı ne de delege seçimleri üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Bu karar yok hükmündedir.'' vurgusunda bulundu.



Hukuk düzeni fiilen ortadan kalkmış demektir...



''YSK, eğer Anayasa’nın 67. ve 68. maddelerine, Siyasi Partiler Kanunu’na ve milletin iradesini güvence altına alan seçim hukukuna sahip çıkmazsa, Türkiye’de hukuk düzeni fiilen ortadan kalkmış demektir.'' diyen Tanal,

''YSK üyeleri, vatandaşı oldukları ülkenin hukukunu, çocuklarının geleceğini ve atalarının mirasını yok etmek istemiyorlarsa, açık ve net bir şekilde “mahkemelerin parti kongresi ve delegeler üzerinde karar verme yetkisi yoktur” hükmünü tesis etmek zorundadır.

Aksi yönde bir karar, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik düzenine indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.'' mesajı verdi.