Son Mühür- CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde düzenlenen kayyum protestoları sırasında polis müdahalesi nedeniyle yaralandığını açıkladı. Tanal, hastaneden fotoğraf paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi

“Polisin müdahalesi hukuksuz ve keyfi”

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir mahkeme kararı olmadan CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giren polislerin müdahalesini “hukuksuz, kanunsuz ve keyfi” olarak nitelendirdi.

Milletvekili, “Bir siyasi partinin il binasına, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hiçe sayılarak zorla girilmesi yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de çok partili hayata, demokrasiye ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır” dedi.

“Mahkeme kararı olmadan işgal anayasal suçtur”

CHP’li vekil, hukuk devletinde güvenlik güçlerinin yalnızca mahkeme kararlarını uygulayabileceğini vurguladı.

“Ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur” ifadelerini kullandı.

“Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu”

Polis müdahalesi sırasında darp edildiğini ve yaralandığını aktaran Tanal, “Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu” dedi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyet’i savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

“Bugün bana yapılan, yarın herkese yapılabilir”

Mahmut Tanal, yaşanan olayın yalnızca kendisine yönelik olmadığını, tüm muhalefeti ve yurttaşları ilgilendirdiğini ifade ederek şu çağrıyı yaptı:

“Bugün bana yapılan, yarın tüm muhalefete ve her özgür yurttaşa yapılabilir. Bu yüzden çağrım nettir: Hukukun üstünlüğü, demokrasinin onuru ve yurttaşın iradesi için herkes sesini yükseltmelidir.”