Ülkede hâlâ binlerce kız çocuğunun eğitim hakkından mahrum bırakıldığını, erken yaşta evliliğe zorlandığını ve çocukluklarının ellerinden alındığını belirten CHP İzmir Milletvekili Seva Erden Kılıç, “Çocuk yaşta evlilikleri, istismarı, eşitsizliği bitirmeden ne adaletten, ne kalkınmadan söz edilebilir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Seva Erden Kılıç, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Kılıç, açıklamasında her kız çocuğunun okula gidebildiği, özgürce gülüp hayal kurabildiği bir Türkiye’nin mümkün olduğunu vurguladı.

Kız çocuklarını korumanın, geleceği korumak anlamına geldiğini söyleyen Kılıç, çocuk yaşta evlilikler, istismar ve eşitsizlik sona ermeden ne adaletten ne de kalkınmadan söz edilemeyeceğini ifade etti. Her çocuk için eşit, özgür ve güvenli bir yaşam mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Seva Erden Kılıç’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Bu ülkede hâlâ binlerce kız çocuğu eğitim hakkından mahrum bırakılıyor, erken yaşta evliliğe zorlanıyor, çocukluğu elinden alınıyor. Her kız çocuğunun okula gidebildiği, özgürce gülüp hayal kurabildiği bir Türkiye mümkündür. Kız çocuklarını korumak, geleceği korumaktır. Çocuk yaşta evlilikleri, istismarı, eşitsizliği bitirmeden ne adaletten ne kalkınmadan söz edilebilir. Her çocuk için eşit, özgür ve güvenli bir yaşam mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.”

Dünya Kız Çocukları Günü

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim’de dünya çapında kutlanıyor. 2012 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatıldı.

Gündemde eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlendirme gibi konular öne çıkıyor. Türkiye’de ve dünyada bu alanda yürütülen çalışmalar, kız çocuklarının haklarını güvence altına almayı hedefliyor.