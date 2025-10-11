Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Torbalı’daki 100 büyük sanayi kuruluşunun temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda ilçenin ekonomik potansiyeli, yatırımlar ve sanayicilerin sorunları ele alındı.

Sanayi Temsilcileriyle Buluşma

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Torbalı Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda ilçedeki sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Ekonomik Potansiyel ve Sorunlar Gündemde

Toplantıda Torbalı’nın sanayi yatırımları, üretim kapasitesi ve bölgenin ekonomik potansiyeli ele alındı. Sanayiciler, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini Vali Elban’a iletti.

“Sorunlar Çözüm Bulacak”

İş dünyasının taleplerini dikkatle dinleyen İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, gerekli adımların atılması için ilgili kurumlara talimat verileceğini belirtti. Vali Elban, Torbalı’nın İzmir’in sanayi gücüne büyük katkı sunduğunu vurguladı.