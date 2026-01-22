Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Kırıklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları da yer aldı.

Sağlık durumu endişe yaratan Çalık için destek

Güç, tutukluluk süresi boyunca hastalığı ilerleyen Çalık’ın tedavi taleplerinin karşılanmadığını, defalarca hastaneye götürülüp uygun olmayan sağlık koşullarında tekrar cezaevine getirildiğini ifade etti. Ziyarette Çalık’ın annesi Gülseren Çalık ve ablaları Yeşim Koçhan ile Sevim Koçhan ile bir araya gelen Güç, aileye destek vererek, “Murat başkanımızın çok büyük bir ailesi var. Biz İzmir örgütü olarak kendisini kendi ailemizden biri gibi görüyor, aile fertlerini de yalnız bırakmıyoruz” dedi.

“Tutukluluk artık işkenceye dönüştü”

Çağatay Güç, belediye başkanının serbest bırakılması çağrısında bulunarak, “Belediye Başkanımızın derhal tahliye edilmesini talep ediyoruz. Bu artık tutukluluk değil, işkencedir” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları ve hukuk vurgusu

Güç açıklamasında, siyasi kimliği nedeniyle Murat Çalık’a uygulanan muameleyi eleştirerek, “Savaşta bile düşmana yapılmayacak eziyet, Murat Başkanımıza yapılıyor. Sağlığı ve hayatı söz konusu olan bir insanın, siyasi görüşü nedeniyle maruz kaldığı bu baskıyı anlamak mümkün değil. Bu zorlayıcı anlayış hem aileleri hem de ülkemizi olumsuz psikolojik bir ortamın içine sürüklüyor” dedi.

Serbest bırakılması için çağrı

CHP İzmir İl Başkanı, Çalık’ın suçsuz olduğunu belirterek, “Başkanımızın hayatı tehlikede. Vicdan ve hukuk bunu gerektiriyor. Bu inat ve kin artık sona ermeli, Murat Başkanımıza yapılan bu zulme son verilmeli” ifadelerini kullandı.