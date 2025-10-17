İzmir'in ilçesi Çeşme'de, sokak hayvanlarının sorumluluğu meselesini gündeme taşıyan dikkat çekici bir adli süreç sonuçlandı. Alaçatı Mahallesi'nde esnaflık yapan G.N.S. (28), bakımıyla ilgilendiği sahipsiz bir köpeğin 10 yaşındaki bir çocuğu ısırması üzerine yargılandı. Mahkeme, gözetimi altındaki hayvanı kontrol etme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle esnafı suçlu buldu ve para cezasına mahkûm etti. Bu karar, sahipsiz hayvanlara gönüllü bakım üstlenen kişilerin hukuki sorumluluklarına dair önemli bir emsal teşkil ediyor. Olay, sokak hayvanlarının refahı ile insan güvenliği arasındaki hassas dengeyi bir kez daha tartışmaya açtı.

Çocuk saldırı sonucu hastanelik oldu

Geçtiğimiz yıl Alaçatı’da yaşanan olayda, 10 yaşındaki Ege Akbaykal, evinden babasına ait iş yerine gitmek üzere sokakta yürürken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı ve yaralandı. Çocuğun babası Hakkı Umut Akbaykal (45), yaptığı araştırmada köpeğin, çevrede esnaflık yapan G.N.S. tarafından düzenli olarak beslendiğini ve bakımının üstlenildiğini tespit etti. Bunun üzerine baba Akbaykal, köpeğin gözetiminden sorumlu olduğunu düşündüğü esnaf hakkında yasal süreç başlattı. G.N.S. hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açıldı. Dava dosyasında, köpeğin çocuğu ısırdığı anları kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri de önemli bir delil olarak yer aldı.

Mahkeme kararı: "Gözetim yükümlülüğüne aykırı davrandı"

Çeşme 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti sanık G.N.S.’nin, gözetimi altında tuttuğu hayvanı yeterince kontrol altında tutmayarak ve tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakarak dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme kararında, hayvan besleyen veya gözetiminde hayvan bulunduran kişilerin, hayvanın cinsi, huyu ve tehlikelilik düzeyi gibi faktörleri dikkate alarak insanlara zarar verme tehlikesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğu açıkça belirtildi. Ayrıca, yaralanmaya neden olan köpeğin "sahipsiz bir sokak hayvanı" değil, sanığın gözetiminde olan bir hayvan olduğu tespit edildi. İlk etapta 15 bin lira adli para cezasına çarptırılan sanığın cezası, mahkemenin takdir yetkisi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak 9 bin 300 liraya düşürüldü.

Baba Akbaykal Cezayı yetersiz buldu: "Daha kötü sonuçlar olabilirdi"

Olayda yaralanan Ege Akbaykal'ın babası Hakkı Umut Akbaykal, yaşadıkları travmayı dile getirirken, köpeğin iki kez saldırı girişiminde bulunduğunu ve ikinci atakta oğlunun ciddi şekilde yaralandığını anlattı. Baba Akbaykal, oğlunun 3,5 saat süren bir ameliyat geçirdiğini ve vücuduna 27 dikiş atıldığını belirterek, "Daha travmatik ve geri dönüşü olmayan sonuçlar olabilirdi. Kayıplar yaşandıktan sonra cezanın bir anlamı kalmıyor. Esas olan önceden tedbir alınmasıydı," şeklinde konuştu. Hayvan haklarına saygılı olduklarını, kendisinin de iki köpeği olduğunu ve sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Akbaykal, verilen 9 bin 300 liralık cezanın caydırıcılığının olmadığını düşündüğünü vurguladı. Oğlunun köpeklerden korkar duruma geldiğini ve psikolojik destek almaya devam ettiğini belirten Akbaykal, can güvenliği sorununun çözümü için yetkililerin konunun peşini bırakmaması ve gerekli kontrolleri yaparak sokak hayvanları için uygun bakım yerleri sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.