Son Mühür- Adana’dan yola çıkan gençler, demokrasi ve özgürlük taleplerini dile getirmek için Türkiye’nin farklı kentlerinden geçerek Silivri’ye ulaştı. Yolculuk boyunca “özgürlük” sloganı atan gençler, yürüyüşlerini cezaevi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla sonlandırdı.

Özgür Özel gençleri karşıladı

CHP lideri Özgür Özel, Silivri’de yürüyüşçüleri karşılayarak kısa bir konuşma yaptı. Özel’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

"Dünya tarihinin en büyük yürüyüşü"

Konuşmasında gençlerin mücadelesine dikkat çeken Özgür Özel, “Özgürlük Yürüyüşü bugün Silivri’de son buldu. Gençler, dünya tarihinin en büyük yürüyüşünü yaptı” ifadelerini kullandı. Özel, henüz hazırlanmamış olan iddianameye atıfta bulunarak, “Günü geldiğinde hukukun nasıl eğilip büküldüğü ortaya çıkacak. Burada okunan basın bildirisi de Türkiye’nin demokrasi tarihinde yerini alacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Özgür Özel, yürüyüşün tamamlanmasının ardından tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu da Silivri Cezaevi’nde ziyaret edeceğini duyurdu.