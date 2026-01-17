İzmir’in Bornova ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde kaydedilen tehlikeli bir trafik ihlali, emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Bir aracın orta refüjü aşarak karşı şeride geçtiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmada, ihlali gerçekleştiren sürücü belirlendi.

Sürücü emniyete çağrıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi yan yolunda meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. 35 Z 1503 plakalı Nissan marka aracın sürücüsünün U.Y. olduğu tespit edildi. Sürücü, emniyete davet edilerek olay anına ait kamera kayıtları kendisine izletildi.

Görüntüler karşısında ihlali kabul etti

Kamera kayıtlarını izleyen sürücü, trafik kurallarını ihlal ettiğini kabul etti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından yasal işlemler başlatıldı.

6 bin 457 TL ceza kesildi

U.Y.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 6 bin 457 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis merkezine teslim edildi

Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca sağlık kontrolüne sevk edilen sürücü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlamasıyla Bornova Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.