Antalya’nın Serik ilçesinde, önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Y.E., hakkında yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ifade ediliyor. Söz konusu olayla ilgili iddiaya göre Y.E., 2018-2020 yılları arasında ilçe başkanlığı yaptığı dönemde, Serikli iş insanı Ü.Ş.’nin Antalya’daki bir kamu kurumunda çözülecek işlemleri için 400 bin TL’si peşin olmak üzere toplam 1 milyon TL talep etti.

Parayı aldığı anda…

Durumdan şüphelenen iş insanı Ü.Ş., olayı adli mercilere iletti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde seri numaraları kayıt altına alınmış 400 bin TL, kontrollü olarak Y.E.’ye teslim edildi. Parayı aldığı anda Y.E., jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.E.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.