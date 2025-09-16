Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sağlık alanındaki yerli üretimi ve vatandaşların ilaç erişimini desteklemek amacıyla önemli bir duyuru yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından toplam 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Bu yeni düzenleme, kronik rahatsızlıklardan alerjilere kadar geniş bir yelpazedeki hastalıkların tedavisini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yerli ve milli üretim vurgusu

Bakan, yaptığı resmi açıklamada, geri ödeme kapsamına alınan bu ilaçların 51 adedinin yerli üretim olduğunu özellikle belirtti. Bu hamlenin, Türkiye'nin sağlık sektöründe dışa bağımlılığını azaltma ve yerli sanayiyi güçlendirme hedeflerine hizmet ettiğini vurguladı. Sağlıkta "yerli ve milli" üretim stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilen bu kararın, hem ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı hem de ilaç tedarik zincirinde güvenilirliği artıracağı ifade edildi.

Kapsam genişletildi: Farklı hastalıklara yönelik ilaçlar

Geri ödeme listesine eklenen 64 ilacın dağılımı da detaylandırıldı. Bu ilaçlar arasında, hayati önem taşıyan 5 adet kan ürünü, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılan 3 ilaç, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artıran 4 ilaç ve alerjik reaksiyonların tedavisinde kullanılan 4 aşı yer alıyor. Ayrıca, antibiyotik grubundan 4 yeni ilaç ve göz sağlığı için geliştirilmiş biyobenzer bir ilaç da listeye dahil edildi.

Bakan, yeni eklenen ilaçların tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu ve bu düzenlemenin, sağlık hizmetlerine erişimi daha adil ve eşit hale getirme çabasının bir parçası olduğunu vurguladı. Bu adımla birlikte, özellikle düzenli ilaç kullanması gereken kronik hastaların maliyet yükünün önemli ölçüde hafifletilmesi bekleniyor.