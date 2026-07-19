Son Mühür- Sürpriz bir kararla görevden alınan Ardahan Balisi Mehmet Fatih Çiçekli'den boşalan koltuğun yeni sahibi Şehitkamil kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı oldu.

Ardahan'da sadece 6 ay 4 gün görev yapan Çiçekli'nin görevden alınjmasında, Ardahan'ı tanıtmak için organize ettiği bisiklet festivalinde giydiği tayt neden oldu tartışmaları henüz bitmiş değil.

Çiçekli'nin yerine göreve başlayacak isim olarak seçilen Ömer Hilmi Yamlı ise yayınladığı mesajla Ardahanlılar'a seslendi.

Yüreğimde hissediyorum...



''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin teveccühleriyle Ardahan Valiliği görevine layık görülmenin şükrünü ve mesuliyetini yüreğimde hissediyorum'' vurgusunda bulunan Yamlı,

''Bu kutlu vazifeyi, aziz milletimize hizmet etmeyi en büyük şeref bilen devlet geleneğimizin idrakiyle; adalet, hakkaniyet, tevazu ve samimiyet düsturundan ayrılmadan yerine getirmek için gayret edeceğim.

Şahsıma duydukları güven dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Rabbim, bu görevi Ardahan’ımıza ve aziz milletimize hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Devletimize ve milletimize mahcup olmadan hizmet edebilmeyi nasip eylesin'' ifadelerine yer verdi.



Ömer Hilmi Yamlı kimdir?



1979 Yılında Bitlis İlinin Ahlat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ahlat' ta tamamladı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu.

2006 yılında dokuz ay süreyle İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde dil eğitimi aldı,2013 yılında yine İngiltere'deki Keele Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yaptı.

Yamlı, 2023'ten bu yana Şehitkamil Kaymakamı olarak görev yapıyordu.