Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam etti. Akaryakıt fiyatları, vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olması nedeniyle gündemdeki yerini koruyor.

Brent petrol fiyatlarındaki artış veya düşüşler ile döviz kurundaki değişimler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle pompa fiyatlarında gün gün değişiklik yaşanabiliyor.

Brent petrol fiyatı ile döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, kısa vadede akaryakıta yeni bir zam ya da indirim beklenmiyor.

İzmir, İstanbul, Ankara'da güncel fiyatlar

Büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İzmir:

Benzin: 53,28 TL

Motorin: 54,53 TL

LPG: 27,53 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52,10 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51,94 TL

Motorin: 53,05 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara:

Benzin: 52,95 TL

Motorin: 54,20 TL

LPG: 27,60 TL

Akaryakıt fiyatları döviz ve petrole göre belirleniyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu verilere göre elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.