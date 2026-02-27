Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Şubat tarihli tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu yağışlı; diğer bölgeler ise az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.
31 ile sarı kod
31 il için kar, sağanak ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi:
Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır
MGM'den uyardı
Yağışların Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Tokat’ın kuzey ve doğusu, Trabzon’un doğu kesimleri ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Rüzgârın Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor. Olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunuyor. Bu alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
27 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EGE
A.KARAHİSAR – 2°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR – 13°C – Az bulutlu
MANİSA – 10°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA – 17°C – Parçalı bulutlu
HATAY – 13°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN – 6°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT – 3°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – -2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS – -3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA – 2°C – Çok bulutlu
VAN – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 9°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
GAZİANTEP – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 6°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ŞANLIURFA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu