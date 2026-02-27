Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Şubat tarihli tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu yağışlı; diğer bölgeler ise az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

31 il için kar, sağanak ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır

MGM'den uyardı

Yağışların Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Tokat’ın kuzey ve doğusu, Trabzon’un doğu kesimleri ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgârın Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor. Olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunuyor. Bu alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

27 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE

A.KARAHİSAR – 2°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR – 13°C – Az bulutlu

MANİSA – 10°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA – 17°C – Parçalı bulutlu

HATAY – 13°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN – 6°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT – 3°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – -2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS – -3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA – 2°C – Çok bulutlu

VAN – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 9°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GAZİANTEP – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – 6°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu