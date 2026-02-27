Son Mühür - 27 Şubat 2026 tarih ve 33181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Burdur İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkındaki 21/10/2013 Tarihli ve 2013/5513 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10956)

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar ve Oruçreis Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkındaki 3/4/2013 Tarihli ve 2013/4577 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10957)

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Havaalanı Mahallesinde Bulunan Alanın, Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesine İlişkin 24/9/2012 Tarihli ve 2012/3791 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10958)

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Veliahmet ve Hacıhızır Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkındaki 10/12/2018 Tarihli ve 455 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10959)

İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10960)

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10961)

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10962)

Bitlis İli, Ahlat, Tatvan ve Güroymak İlçeleri Sınırları İçerisinde İlan Edilen Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10963)

Rize İli, Fındıklı İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Aksu Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 205 Ada, 11 Parsel Numaralı Taşınmazın, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10964)

Şanlıurfa İli, Eyyübiye ve Haliliye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10965)

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10966)



Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Km:140+335.61-155+279 Arasındaki Kesiminde Gerçekleştirilen Güzergâh Revizyonu Nedeniyle Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10967)

Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Hacıhüseyinefendi Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yola İsabet Eden Kısmının, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10968)

Van İli, Edremit İlçesi, Kıyıcak, Eskicami ve Bakımlı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10969)

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Bilgi Otoritesi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10970)

Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı İl Yolu Projesi (Km:0+000.00-2+152.00-0+000.00-0+412.40 Arası) Kapsamında Gösterilen Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10971)

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10972)



Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10973)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10974, 10975, 10976, 10977, 10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, 10986)

YÖNETMELİKLER

Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri