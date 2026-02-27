Son Mühür - Pakistan ile Afganistan arasında iki ülke arasındaki sınır olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Bilanço ağırlaştı

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’den fazla kişinin de yaralandığını iddia etti. Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar’da bazı noktaların hedef alındığını belirterek can kaybının artabileceğini ifade etti.

Operasyonlarda 27 mevzinin imha edildiğini, 9 noktanın da kontrol altına alındığını öne süren Attaullah Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargâhı dahil çok sayıda askeri noktanın yanı sıra 80’den fazla araç ve silahın da etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

''Savaş var...''

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, X üzerinden yaptığı açıklamada, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da barışın tesis edilmesinin ve Taliban’ın ülke ile bölge istikrarına odaklanmasının beklendiğini belirtti. sıf, Taliban’ı Afganistan’ı Hindistan’ın etkisi altına sokmakla suçlayarak, Pakistan’ın süreci “normal tutmak” için diplomatik çaba yürüttüğünü ancak sabırlarının tükendiğini ifade etti. "Artık aramızda açık savaş var." sözleriyle gelinen noktayı duyurdu.

''Millilemeye karşılık verilecek''

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, X üzerinden yaptığı açıklamada Afganistan’ın saldırılarını kınadı. TOLOnews’in haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cenazesi ile çok sayıda silahın ele geçirildiğini öne sürdü. Fıtrat ayrıca Pakistan ordusuna ait bir karargâh ile 19 kontrol noktasının kontrol altına alındığını iddia etti. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mujahid ise Durand Hattı boyunca Pakistan’a ait askeri tesislere yönelik geniş çaplı operasyonların başlatıldığını açıklamıştı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan’ın misillemelerine karşılık verilmeye devam edileceğini bildirmişti.

Neler yaşandı?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemde yaşanan bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırında “terör kampı” olarak tanımladığı 7 noktayı hedef aldığını duyurmuştu. Afganistan Savunma Bakanlığı ise Pakistan’a uygun zamanda “ölçülü ve yerinde” karşılık verileceğini açıklamıştı. Afganistan Kızılayı, Pakistan’ın saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry de sınır hattındaki operasyonlarda yaklaşık 70 “teröristin” etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Afganistan yönetimi, söz konusu 7 noktanın hedef alınmasının ardından Pakistan’ın Kabil Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.