Son Mühür- ABD merkezli Axios gazetesinden Barak Ravid’in haberine göre; İsrail ordusuna ait tanklar Gazze kent merkezine girdi. Haberin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail ziyaretinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Trump operasyonu destekliyor

Axios’a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonu desteklediğini ancak sürecin uzatılmadan tamamlanmasını istediğini aktardı.

Netanyahu’nun işgal planı onaylanmıştı

8 Ağustos’ta İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun önerisiyle Gazze’nin kademeli işgalini öngören planı onaylamıştı.

Bu kararın ardından İsrail güçleri, kara harekatına zemin hazırlamak için yüksek katlı binalar da dahil olmak üzere çok sayıda yapıyı “Hamas tarafından kullanıldığı” iddiasıyla vurmuş ve yıkmıştı.

Geniş çaplı kara harekatı öncesi saldırılar

Operasyon öncesinde İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Şehirde pek çok bina hedef alınırken, uluslararası kamuoyunda “sivillerin hedef alınması” eleştirileri yükselmeye devam ediyor.

"Hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir"

Yoğun saldırılar sonrası İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platform yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Bu akşam Gazze’ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk.

Gazze’de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir.” ifadeleri kullanıldı.

“Netanyahu esirleri kurban ediyor”

Açıklamada, Gazze’de halen çok sayıda canlı esir bulunduğu vurgulanarak, Netanyahu’nun esirleri siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği ileri sürüldü.

Platform, esirlerin hayatından Netanyahu’nun sorumlu olduğunu, İsrail halkının askerler ve esirlerin göz göre göre feda edilmesini asla affetmeyeceğini duyurdu.