Azerbaycan’ın Eurovision heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, tartışmalara ilişkin açıklamasında net bir tavır ortaya koydu. Teymurov, “Bizim katılımımız hiçbir ülkenin yarışmaya katılıp katılmamasına bağlı değil. Biz siyasete karışmıyoruz” ifadelerini kullandı. Böylece Azerbaycan’ın Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak olan 2026 Eurovision’a katılacağı kesinleşmiş oldu.

2025’te İsrail’e 12 puan vermişti

Azerbaycan, geçtiğimiz yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen yarışmada, jüri oylamasında İsrail’e 12 tam puan vermişti. Bu karar, özellikle Türkiye kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmış ve tepkilere yol açmıştı.

İsrail geçen yıl ikinci olmuştu

2025 Eurovision’da İsrail’i temsil eden Yuval Raphael, “New Day Will Rise” adlı şarkısıyla jüri oylarından 60, halk oylamasından 297 puan alarak toplam 357 puanla ikinci sırada yer almıştı. Raphael’in performansı sırasında seyircilerden bazıları Filistin bayrağı açarak protesto etmiş, iki kişi sahneye atlamaya çalışmış ancak güvenlik görevlileri tarafından engellenmişti.

Eurovision 2026 Viyana’da yapılacak

Eurovision 2026, 12 ve 14 Mayıs’ta yarı finaller, 16 Mayıs’ta ise büyük finalle Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek. Organizasyon, Avusturya’nın ulusal yayıncısı ORF tarafından gerçekleştirilecek.