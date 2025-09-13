Son Mühür/Merve Turan- CHP İstanbul Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı eleştirmesinin ardından Bakan’ın sosyal medyadan verdiği yanıta tepki gösterdi. Yerlikaya, paylaşımında “Mevlana der ki: ‘Suskunluğum asaletimdendir…’” ifadelerini kullanmıştı. Murat Bakan, bu sözleri “kifayetsiz muhterismiş” olarak değerlendirdi.

“Devletin en icracı makamında edebi polemik yeri yok”

Bakan, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin en kritik icra makamlarından biri olduğunu vurgulayarak, sosyal medya üzerinden yapılan edebi polemiklerin bu makama yakışmadığını belirtti. “Göreve geldiğiniz günden itibaren icraat üretmek yerine polemikle uğraştınız” diyen Bakan, Yerlikaya’yı ülke gündemindeki temel sorunlara karşı etkisiz olmakla suçladı.

Suç ve güvenlik konularında eleştiriler

Murat Bakan, suç ve güvenlik alanında yaşanan olumsuz tabloyu şu ifadelerle sıraladı:

Sokaklarda cinayet haberlerinin artması, organize suç örgütlerinin genç yaşa kadar inmesi ve mahalle çetelerinin ülke genelinde yayılması.

Kadın cinayetlerinin sistematik biçimde devam etmesi.

Uyuşturucu kullanımının 11-12 yaşındaki çocuklara kadar inmesi ve Türkiye’nin transit ülke olmanın ötesinde hedef ülke hâline gelmesi.

Bakan, bu sorunlar karşısında İçişleri Bakanlığı’nın etkili adımlar atmadığını ifade etti.

Göç ve terörle mücadelede yetersizlik

Göç politikalarına da değinen Bakan, Suriye’deki değişen dengelere rağmen milyonlarca Suriyelinin ülkede kaldığını ve geri dönüş için herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

Terörle mücadelede ise, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla övünen birimlerin terör örgütlerinin internet üzerinden yapılanmasına ve çocukların örgüte katılımına engel olamadığını belirtti. İzmir’deki polis kayıplarına dikkat çeken Bakan, “Günlerdir acısını yaşıyoruz, hesabını veren yok” dedi.

Polis ve jandarma teşkilatında moral çöküntüsü

Bakan, polis ve jandarma teşkilatlarında intiharların arttığını ve moral çöküntüsünün derinleştiğini belirterek, İçişleri Bakanı’nın sessizliğini “acziyet” olarak nitelendirdi. Ayrıca Bakan, Yerlikaya’yı kamu görevinin gerektirdiği sorumluluklardan uzak davranmakla eleştirdi: “Bu makamlar kimsenin şahsi koltuğu değildir. Devletin makamı, milletin emaneti olan görevlerdir.”

“İçişleri Bakanlığı sosyal medya fenomeni makamı değil”

Murat Bakan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “İçişleri Bakanı, sosyal medya fenomeni değildir. Kişiliğini ve ahlakını gösterecek olan edebî sözler değil, icraatlarıdır. Tarih, sizi Cumhuriyet tarihinin en başarısız İçişleri Bakanlarından biri olarak kaydedecektir.”