İzmir’in Menemen ilçesinde akaryakıt istasyonu ve oto galeri işleten iş insanı Murat Ekinci, 2 Mayıs günü saat 09.30 sıralarında işe gitmek için otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. 5019 Sokak’ta meydana gelen olayda Ekinci, karnından ve sağ bacağından yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Ekinci, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Ekinci, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırı anı kamerada

Yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapüşonlu ve maskeli bir kişinin Ekinci’nin aracının sürücü camından hedef alarak ateş açtığı görüldü. Şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı, saniyeler sonra bir otomobille tekrar geçerken bir el daha ateş ettiği tespit edildi.

Saldırıda kullanılan araç kiralık çıktı

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede saldırıda kullanılan otomobilin sahte plakalı ve kiralık olduğu belirlendi. Aracı kiraladığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Silahlı saldırıyı doğrudan gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

“Başımı hedef aldı”

Yaşadıklarını anlatan Murat Ekinci, saldırganın doğrudan başını hedef aldığını belirterek, canını kurtarmak için otomobilin içine sığındığını söyledi. Açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermilerle yaralandığını ifade eden Ekinci, komşusunun ve kendi aracının da kurşunlar nedeniyle zarar gördüğünü dile getirdi.

“Borç anlaşmazlığı nedeniyle tehdit ediliyorum”

Ekinci, yaşananların uzun süredir devam eden bir borç anlaşmazlığıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Altı milyon lira borç aldığını, bu borcu otuz milyon lira olarak geri ödediğini söyleyen Ekinci, daha sonra kırk milyon lira daha talep edildiğini, bunu kabul etmediği için tehdit edilmeye başlandığını öne sürdü.

“Çocuklarımın güvenliği yok”

Daha önce iki kez akaryakıt istasyonunun kurşunlandığını ve bir kez de evinin önünde silahla ateş açıldığını belirten Ekinci, bu saldırıların ardından ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Devlete ve adalete güvendiğini ifade eden Ekinci, yetkililerden korunma ve adaletin sağlanması yönünde destek istedi.