Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin savunma sanayi ve milli savunma konularındaki çalışmalarıyla kamuoyunda tanınan isimlerinden Yankı Bağcıoğlu, geçmiş yıllarda Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin satışa çıkarılmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Sorumluluktan kaçılmas

Milli güvenlik alanında yapılan çalışmaların sonucunun hesaplanması gerektiğinin altını çizen ve yapılan işlerin hepsinin beka meselesi olduğunu hatırlatan CHP’li Bağcıoğlu, “Milli güvenlik alanında; durum muhakemesi yapılmadan, öngörüsüz, sonuçları hesaplanmadan ve siyasi etkiyle verilen kararların bedeli ağır olur. Milli güvenlik bir beka meselesidir. Bu konu, bir elektronik eşya alıp ‘kullanamadım, iade ediyorum’ demeye benzemez.

Millî Savunma Bakanlığının, S-400 sisteminin hava savunma sistemimize entegre olmadan, yalnız (stand alone) çalıştığını açıkça belirttiği; tedarikinden sonra ambargo dâhil millî savunmamızı zafiyete uğratacak gelişmelerle karşılaşılacağının bilindiği bir ortamda, bu sistem neden tedarik edilmiştir? ‘O günün şartları bunu gerektiriyordu’ diyerek sorumluluktan kaçılmaz. Devlet yönetimi, yalnızca içinde bulunulan dönemi değil; orta ve uzun vadeli sonuçları da öngörmeyi ve değerlendirmeyi gerektirir” şeklinde konuştu.

“Devlet itibarının sorumluluğu üstlenilmeli, bunun hesabı Türk milletine verilmelidir”

Ayrıca, geçmiş yıllarda Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin bugün elden çıkarılmaya çalışıldığını hatırlatan CHP’li Bağcıoğlu, gerçekleşen durumun Türk milletine anlatılması gerektiğini savunarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sivil veya asker, devleti yönetenler; yanlış bir kararı savunmak uğruna, neredeyse millî egemenliğin bir unsuru hâline getirdikleri S-400 hava savunma sistemini bugün satış dâhil çeşitli yollarla elden çıkarmaya çalışmaktadır. Kaybedilen yılların, harcanan millî kaynakların, geciken millî projelerin ve zarar gören devlet itibarının sorumluluğu üstlenilmeli, bunun hesabı Türk milletine verilmelidir.

Bundan sonraki süreçte millî güvenlik alanındaki öncelikli hedefler: F110 motorlarının tedariki, F-16 Blok 70 muharip uçaklarının tedariki, ödemesi yapılan F-35 uçaklarının teslim alınması, Katar ve Umman’dan EF-2000 Typhoon tedarikinin sonuçlandırılması, KAAN MMU projesi ile F-16 Blok 70 modernizasyonunun (Özgür) tamamlanması, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) (Anka3 ve Kızılelma) projelerinin süratle tamamlanmasıdır”