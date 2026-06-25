Son Mühür / CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Rusya – Ukrayna savaşından alınan dersler ile Askeri Sağlık Sistemi’nin önemine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Ankara’da 32 üye devletin katılımıyla NATO Zirvesi yapılacağını aktaran Bağcıoğlu, “Türkiye açısından son derece üzüntü verici durum ise bu 32 devletten sadece Türkiye ve İzlanda’da askeri sağlık sisteminin olmayışıdır. Ukrayna - Rusya Federasyonu Savaşı, modern savaşlarda askeri sağlık sisteminin en az silah sistemleri kadar kritik bir kuvvet çarpanı olduğunu somut biçimde ortaya koymuştur” dedi.

“Binlerce yararlı personel hayatta kaldı”

Hastanelerin hedef alındığı, tahliye hatlarının kesintiye uğradığı ve yoğun İHA-füze tehdidi altında yürütülen harekatlarda Ukrayna, cephe hattına tam kan ve plazma ulaştırıldığını; ileri sıhhi müdahale ve hasar kontrol resüsitasyonunu ön hatta uygulandığını ve seyyar cerrahi unsurlar oluşturduğunu aktaran Bağcıoğlu, “Uzun süreli yaralı bakımını geliştirmiş ve zırhlı araçlar ile demir yolu dahil alternatif tıbbi tahliye sistemleri kurmuştur. Bu sayede binlerce yaralı personel hayatta kalmış, önemli bir bölümü tedavi edilerek yeniden göreve dönebilmiştir. Bu başarılar savaş başladıktan sonra oluşturulmuş geçici çözümler değil, eğitimli askeri sağlık personeli, asker hastaneleri, harekât odaklı sağlık teşkilatı, güçlü tıbbi lojistik ve etkin komuta-kontrol sistemi üzerine inşa edilmiştir. Ukrayna’nın tecrübesi, savaş zamanı sağlık hizmetlerinin sivil sağlık sistemiyle ikame edilemeyeceğini açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Yalnızca yararlı tedavi eden bir yapı değil”

Ukrayna ve Rusya savaşının Türkiye açısından çıkarılması gereken bir dest olduğunun altını çizen Bağcıoğlu, “Askeri Sağlık Sisteminin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur. Askeri sağlık sistemi yalnızca yaralı tedavi eden bir yapı değildir; muharebe gücünü koruyan, personelin yeniden göreve dönmesini sağlayan ve ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvet unsurudur. Geleceğin savaşlarında başarı, sadece gelişmiş silahlara değil, yaralısını en kısa sürede tedavi ederek yeniden muharebe gücüne kazandırabilen ordulara ait olacaktır” diye konuştu.