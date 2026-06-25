Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün parti merkezinde bir araya geldi.

Gündemdeki ana konu, haklarında kesin ihraç talebi bulunan ve tedbirli olarak dosyaları kurula sevk edilen 5 isimle ilgili süreçti.

Hangi isimlerin dosyaları görüşüldü?

Kurul toplantısında masaya yatırılan isimler ve görevleri şu şekilde sıralandı:

Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer.

Tedbir kararı devam ediyor

Kurul üyeleri, bu isimlerin yaptığı tedbir itirazlarını detaylıca inceledi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu isimler için başlatılan "kesin ihraç istemli tedbirli sevk" kararının devam etmesi yönünde oy birliğine varıldı.

Ayrıntılar geliyor...