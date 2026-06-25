Son Mühür- CHP'de Veli Ağbaba'nın etkili olduğu Malatya il örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK'da değişim rüzgarından nasibini almıştı.

Barış Yıldız'ı görevden alan Genel Merkez boşalan koltuğun yeni sahibi olarak da Yeşilyurt eski ilçe başkanı Hakan Satılmış'ın adını duyurmuştu.

Satılmış yönetiminin il binasına çilingir yardımıyla girmesiyle alevlenen tartışmalar, Özgür Özel'e destek veren bir grup partilinin il binasına astığı Kılıçdaroğlu pankartıyla yeni bir boyut kazandı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'n destek veren partililerin astığı pankartta, 'Hain Kılıçdaroğlu' ifadesine yer verdiği görülürken, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerine çarpı atılması Genel Merkez'i harekete geçirdi.

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat,

''Bu fotoğrafı kimse unutmasın… Partimizin Malatya il binasına asılan bir fotoğraf.

Muharrem ayında Yezidleşen bir zihniyeti gösteriyor'' vurgusunda bulundu.



Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi unutulmasın...



''Kısa bir süre önce Trabzon’da açılan bir pankartta “Biz yakarsak söndüremezsiniz” yazılmıştı'' hatırlatmasında bulunan Fırat,

''Maraş, Çorum, Sivas, Gazi ve daha nice katliamlar öncesinde Alevi vatandaşlarımızın evlerine bu çarpı atılmıştı. Sonra katliamlar yapılmıştı.

Özel/ İmamoğlu vurgusu...



Kimin ne amaçla bu alçaklığı yaptığının izahı peşinde değiliz. Sadece halkımızı provokasyonlara karşı uyarıyoruz. Bundan hiçbir rahatsızlık duymayan ve hatta bu sloganların atılmasına destek veren İmamoğlu/Özel çizgisinin ne olduğunu gösteriyor.

Kendi kişisel ikballeri uğruna kendisini var eden genel başkanına bunları reva görenlerin ülkeye, partiye ve insanımıza yapmayacağı kötülüğün sınırını olmayacaktır'' mesajı verdi.