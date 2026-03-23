Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Meslek Fabrikası binasına yönelik tahliye sürecine tepkiler sürerken, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Avukat Murat Aydın sert açıklamalarda bulundu. Meslek Fabrikası’nın İzmir halkına ait olduğunu vurgulayan Aydın, tahliye sürecini “hukuksuzluk” olarak nitelendirerek, binanın kullanılmaya devam edeceğini ifade etti.

“Binlerce insanın hayali olan bir yer”

Meslek edindirme yeri olduğuna değinen Avukat Murat Aydın, “ Meslek fabrikası İzmir halkının malıdır. Her anlamıyla. İzmir halkına hizmet veren bir yer. Bu bina hukuksuzluğun tarihidir. 12 eylülde hesaplacağız diye gelenler 12 eylülden daha kötü bir hukuk düzeni oluşturmaya çalışıyorlar. Daha önce diplomalara göz diken bu kara düzen şimdi de İzmir halkına göz dikmiştir. İzmir halkı buna direnir. Bu bir bina değil binlerce insanın hayali olan bir yer. Bu binanın tapusunda Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi var. İzbb’nin malına göz koyarak İzmir halkına göz dikemezler. Burası İzmir halkı ve Büyükşehir belediyesi tarafından kullanılmaya devam edecektir” dedi.