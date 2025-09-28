Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ''Hakkında 97 şikayette bulunduk. Hiçbirine soruşturma açılmadı'' eleştirilerinin hedefi olan Melih Gökçek bu kez 2012'deki otobüs alımına rüşvet mi karıştı suçlamasıyla karşı karşıya.

İddiayı gündeme getiren isim CHP Konya eski Milletvekili Atilla Kart.



Rüşvet iddiaları dosyaya girdi...



Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği "Dosya No: 4-2-USA-2012" sayılı bilgi notuna göre;

''Mercedes Benz marka otomobillerin üreticisi olan Daimler ile Almanya, Rusya ve Çin'deki 3 iştirakinin de 1998 ila 2008 yılları arasında rüşvet dağıttıkları; rüşvet suçlamalarının ABD dahil ilgili ülkelerde yargılama konusu yapıldığı ve mahkumiyetle sonuçlandığı açıklık kazanmıştır...'' hatırlatmasında bulunan Atilla Kart,

''Bu yargı kararları ve Türkiye'nin uluslararası sorumluluğu kapsamında, Türkiye'de de, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO ile 1998 yılında yapılan 250 otobüs anlaşmasında, Belediye Başkanı'na her otobüs için, 3.315 Alman Markı ödendiği dosya kapsamlarına yansımıştır.'' bilgisini paylaştı.



Melih Gökçek'e çağrı...



''Sözü edilen maddi ve yasal bulgulara ve 2012 yılında Tarafımızdan ilgili mercilere yapılan başvurulara rağmen, Adalet Bakanlığı "görev ve nüfuz suistimali" yaparak, İ. Melih Gökçek ve diğer faillerin yargılanmasını engellemiştir.'' diyen Atilla Kart,

''Soru şudur; Melih Gökçek sizi, halka hesap vermek ve doğru bilgilendirmek için, zamanaşımı ya da benzeri gerekçelerin ardına sığınmadan, bu vahim suçlama hakkında bilgi vermeye davet ediyorum.'' çağrısında bulundu.