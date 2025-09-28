Türkiye kökenli 83 adet Roma Dönemi sikkesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) iş birliğiyle, Türkiye'ye iade edildi.

ABD'de 2015 yılında ele geçirilen ve Anadolu'daki darphanelerde basıldığı belirlenen sikkeler, Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törenle Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'den teslim alındı.

Türkiye ile ABD arasında 2021 yılında imzalanan ikili anlaşmanın somut bir sonucu olan bu iade, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası iş birliğinin başarılı bir örneğini teşkil etmektedir.

"Katkılarından dolayı teşekkür ederim"

Roma İmparatorluğu dönemine ait 83 adet sikkenin iadesinin sağlanmasının Türkiye ile ABD arasındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik iş birliğini önemli ölçüde güçlendirdiğini aktaran Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Bugün gerçekleştirilen bu iade ise söz konusu anlaşmanın ne kadar başarıyla uygulandığının somut bir göstergesidir. Bu güçlü iş birliği sayesinde süreç hızlı, şeffaf, etkili bir şekilde yürütülmüş eserlerimizin güvenli bir biçimde ülkemize iadesi sağlanmıştır.

Söz konusu 83 sikke Roma İmparatorluğu'nun 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllarında Anadolu'daki darphanelerde basılmış dönemin siyasi ve askeri hareketliliğinin izlerini taşıyan kıymetli kültürel varlıklarımızdır. Kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili makamlarına özellikle de son dönemde ortak çalışmalarımızla tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir iş birliği geliştirdiğimiz Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimine titiz katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu güçlü iş birliği yalnızca 2 ülke için değil uluslararası toplum için de örnek bir model oluşturmaktadır. İnancım odur ki bu ortaklığımız önümüzdeki dönemde daha da gelişecek ve başka ülkelere de ilham kaynağı olacaktır." diye konuştu.