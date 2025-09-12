Son Mühür/ Emine Kulak- - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaklaşan ilçe kongreleri öncesinde hareketlilik artarken, Bayraklı'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlçe Başkan Adayı Cevat Eren Arslan, kamuoyunda hakkında çıkan ‘adaylıktan çekilecek’ iddialarına net bir dille yanıt verdi. Arslan, “Dün ne dediysem o adaylığım devam ediyor” dedi.

SAHADA YOĞUN TEMPO: BAYRAKLI HALKI İLE KAZANACAĞIZ

Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Mahallelerde yaptığımız toplantılarda, içerisinde büyüdüğüm Bayraklı örgütünün sevgisine mazhar olmak, hayatım boyunca taşıyacağım en büyük gurur olacak. Pazar günü geldiğinde, Bayraklı ilçe örgütünün sol duyusunu ve vicdanını öne koyarak oy kullanacağından eminim. Biz, hepimiz Bayraklı halkı olarak birlikte kazanacağız.”

“PARTİMİZDE DEĞİŞİMİN NEFERİYDİM, SOKAKTA DÖNÜŞÜMÜN EMEKÇİSİ OLACAĞIM”

Kendisine yönelik oluşturulmak istenen algı çalışmalarına da sert şekilde cevap veren Arslan, CHP'nin içinden geçtiği zor döneme ve dayanışma ihtiyacına dikkat çekti:

“Partimiz tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. Böyle bir dönemde birbirimiz hakkında başlatılacak her yeni tartışma, birlik ve beraberliğimize, daha da önemlisi yoldaşlık hukukumuza zarar verir.”

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı döneminde değişimin öncülerinden biri olduğunu hatırlatan Arslan, bundan sonraki süreçte de sokakta halkla birlikte mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı:

“AK Parti rejimine karşı, partimizin üzerindeki kara bulutları dağıtmak ve değişimi sağlıklı bir dönüşüme dönüştürmek için mücadele ediyorum. Pazartesi gününden itibaren Bayraklı'nın tüm mahallelerinde, sokaklarında bir dönüşüm başlayacak. Siyaseti makam odalarında değil, sokakta yapacağız. Kurucu iradenin bize bıraktığı mirasla, bambaşka bir Bayraklı yaratacağız.”