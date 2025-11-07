Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bir süredir üreticilerin başına bela olmuş olan şap hastalığı nedeniyle 200 hayvanın zorunlu kesime gönderildiğini belirterek, Türkiye’de hayvancılık sisteminin alarm verdiğini kaydetti.

Erhan Adem: Türkiye’de tarım alarm veriyor

Üreticinin feryat ettiğini belirten CHP’li Adem, şap hastalığına karşı koruma sağlanmadığının altını çizerek, “Üretici feryat ediyor: Şap hastalığı nedeniyle 200 hayvan kesime gönderildi, binlerce ton pancar tarlada çürümek üzere. Çiftçiyle, besiciyle, nakliyeciyle görüştük, hepsinin ortak sesi bir: ‘Devlet yanımızda değil.’ Dora Çiftliği, Türkiye’nin teknolojiyle donatılmış nadir üretim merkezlerinden biri. Ancak buralarda bile şap hastalığına karşı koruma sağlanamıyorsa, Türkiye’de tarım ve hayvancılık sistemi alarm veriyor demektir.” dedi.

“Çiftçiyi desteklemeyen, kendi halkını doyuramaz”

Ayrıca, tarımda planlamanın şart olduğunu kaydeden ve özellikle hayvancılıkta sağlık seferberliği ilan edilmesinin savunan Adem, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tarımda planlama şarttır. Hayvancılıkta sağlık seferberliği ilan edilmelidir. Şeker pancarı üretimi stratejik üründür; fabrikalar kapasite artırımı ve kantar düzenlemesi yapmalı, alım garantileri netleşmelidir.

Buradan iktidara sesleniyorum: Üreticiyi oyalamayı bırakın. Tarım ve hayvancılık bu ülkenin geleceğidir. Çiftçiyi desteklemeyen, kendi halkını doyuramaz. Bugün Karapınar’da, Ereğli’de, Konya Ovası’nda yaşananlar sadece birer bölgesel sorun değil, Türkiye tarımının çöküşünün açık göstergesidir. Biz buna razı değiliz. Üreten Türkiye için, üreticinin emeği için mücadele etmeye devam edeceğiz.