Son Mühür- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim." sözleri sonrası gözler cuma günü konuyla ilgili karar alması beklenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çevrilmişti.

Komisyonda 11 üyeyle yer alan CHP'nin İmralı'ya gidilmesi için oylama yaptığını öne süren Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk, Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp ve Taşkın Özer'in evet oyu, diğer üyelerin hayır oyu verdiğini öne süren bir habere imza attı.

''CHP Apo'ya gitmiyor'' manşetiyle çıkan Sözcü gazetesine CHP'den yalanlama gecikmedi.

Herhangi bir oylama yapılmadı...



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,

''Komisyon üyesi arkadaşlarımızla Komisyon çıkışında bir değerlendirme toplantısı yapılmış ancak herhangi bir oylama yapılmamış veya herhangi bir karar alınmamıştır. Konuyu partimizin yetkili kurulları ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' mesajı verdi.

Gazeteci Ruşen Çakır da Sözcü'nün manşetine göndermede bulunarak, ''haberin içeriğiyle manşet arasında çok fark var'' tespitinde bulundu.