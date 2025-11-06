Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operayonların bu kez gazeteciler Şaban Sevinç ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan'a uzandığını düşündürten bir gelişme yaşandı.

CHP'deki parti içi iktidar kavgasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e verdiği açık destekle dikkat çeken gazeteci Şaban Sevinç ve Özgür Özel döneminde CHP İletişim Koordinatörü olarak görev yapan Yavuz Oğhan’ın evlerine sabah saatlerinde polis ekipleri gittiği ve her iki gazetecinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne ifadeye götürüldüğü öğrenildi.

Resmi açıklama henüz yok...



Saat 06.00 sıralarında yapılan operasyon kapsamında, Sevinç ve Oğhan’ın cep telefonlarına da el konulduğu belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, iki gazeteci hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın detaylarının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.