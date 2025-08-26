Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir’de kapsamlı bir saha çalışmasının startını verdi.

Farklı illerden gelen milletvekillerin katılımıyla kentin tüm ilçelerinde yürütülecek program kapsamında 14 kişilik heyet; Çanakkale Milletvekili İsmet Günaşhan, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem , Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Seda Kaya Ösen’den oluşacak.

15 İLÇEDE SAHAYA İNİLİYOR

14 isim, İzmir’in Bornova, Kemalpaşa, Karşıyaka, Menderes Buca, Karabağlar, Foça, Dikili, Bergama, Çeşme, Seferihisar, Urla, Bayındır, Tire ve Ödemiş’te; yurttaşlar, STK’lar ve iş dünyası ile buluşacak.

İzmir'in tüm ilçelerinde yürütülecek program, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla başladı. Basın açıklamasını CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun okudu. Uzun, açıklamasında iktidarı sert sözlerle eleştirerek Türkiye’de hukukun siyaseti yönlendirmek için kullanıldığını savundu.

“İL BAŞKANIMIZ ARAMIZDA OLSUN İSTERDİK”

“Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi, parti programı çalışmaları ve belediyelerimize yönelik operasyonlar nedeniyle halkımıza doğru bilgilendirmeler yapmak üzere İzmir’de bulunuyoruz. İl başkanımız da aramızda olsun isterdik ancak kendisi iktidar tarafından tutsak edilmiş durumda” diyen Uzun, yargının siyasallaştığını ve milletin iradesine müdahale edildiğini dile getirdi.

“SİYASETE DARBE”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok CHP’li yöneticiye yönelik gözaltı ve soruşturmalara tepki gösteren Uzun, “Yapılan bu darbenin temeli çökmüş durumdadır. Deliller yalandan öteye geçememektedir. İktidar son seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından baskıyı artırarak ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bu işin gerçek adı siyasete darbedir. 19 Mart’ta başlatılan siyasi darbe doğrudan halkın iradesine yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“EKREM İMAMOĞLU BEDENEN TUSAK OLSA DA…”

CHP’nin ön seçimlerinde 15,5 milyon yurttaşın iradesinin ortaya koyulduğunu hatırlatan Uzun, “Bedenen tutsak edilse de düşünceleri özgürdür, çalışmalarını zindanda dahi sürdürmektedir. Partimiz kurulları ile iktidar yolculuğuna devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi yalnızca CHP’nin değil, farklı iradelerin de merkezi olacaktır” dedi.

“HESAP SORACAĞIZ”

Ekonomideki tabloya da dikkat çeken Uzun, siyasi baskının bedelini dar gelirli yurttaşların ödediğini vurguladı:

“19 Mart darbesi ekonomiye de ağır darbe vurmuştur. Yükün tamamı düşük gelirli insanımızın sırtına yüklenmiştir. Ama elbette bugünler geçecek. Biz bu iradeyi savunmaya devam edeceğiz. Halkımız için, doğamız için, zeytinlerimiz, ormanlarımız, akarsularımız için iktidarı devralacağız. Emekliyi yoksulluğa mahkûm edenlerden mutlaka hesap soracağız.”

CHP’li milletvekilleri, önümüzdeki günlerde İzmir’in tüm ilçelerinde saha çalışmalarına devam edecek.