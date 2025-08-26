Son Mühür/Merve Turan - Buca Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vektör olarak tanımlanan karasinek, sivrisinek, hamamböceği gibi zararlılara karşı ilçenin tüm mahallelerinde yoğun bir ilaçlama programı uygulanıyor.

Yaz aylarında çalışmalarını artıran ilaçlama ekipleri, uçkun mücadelesinde ULV yöntemiyle araçlı ilaçlama yapıyor. Her mahallede ayda en az iki kez uygulama gerçekleştiriliyor. Kemirgenlere karşı ise 15 günde bir düzenli yemleme çalışması yürütülüyor. Ayrıca logarlarda insektisit uygulamaları yapılarak hamamböceği gibi yürüyen haşerelerin üremesi engelleniyor.

“24 saat sahadayız”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, ilçede halk sağlığı için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Bucalıların sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere sorununu ortadan kaldırmak için ekiplerimiz gece gündüz sahada görev yapıyor. 24 saat esasına göre çalışan ilaçlama ekiplerimiz, planlı program çerçevesinde mahalleleri düzenli olarak ilaçlıyor. Vatandaşlarımızdan gelen acil taleplere de anında müdahale ediyoruz” dedi.

Yaz aylarında erken mücadele planı

Başkan Duman, önümüzdeki dönemde ilaçlama çalışmalarına daha erken başlanacağını söyledi. Böylece sinek ve haşere popülasyonunun artış göstermeden önleneceğini belirtti. “Buca’da haşere ve sinek sorunu kalmayacak. Halkımızın rahat bir nefes alması için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.