Son Mühür / Alper Temiz - Komisyon tarafından AK Parti, MHP ve DEM Parti oylarıyla İmralı'ya heyet gönderilmesi kararlaştırılırken, CHP, bu karara net bir dille karşı çıktı. Bugün yapılan resmi açıklamayla, CHP'nin söz konusu Komisyon heyetinde yer almayacağı ve İmralı görüşmesine temsilci göndermeyeceği kesinleşti. Bu karara rağmen Meclis'te grubu bulunan diğer partilerin temsilcilerinin heyette yer alacağı ve Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştireceği biliniyor. MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, DEM Parti adına ise Gülistan Koçyiğit’in heyette yer alması bekleniyor.

Bahçeli'nin çarpıcı imralı çıkışı süreci hızlandırdı

Sürecin bu noktaya gelmesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon kurulmadan önce yaptığı "Gerekirse ben de İmralı'ya giderim" şeklindeki çarpıcı açıklaması büyük rol oynadı. Bahçeli'nin bu çıkışı, Kürt sorununun çözümüne yönelik atılacak adımların hızlanmasını sağlayan önemli bir siyasi hamle olarak değerlendirildi.

Kulis: CHP'nin yeni muhatabı Selahattin Demirtaş!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP'nin, İmralı eksenli sürece karşı kendi yol haritasını belirlediği ve önemli bir strateji değişikliğine gideceği iddiaları kulislere düştü.

CHP genel merkezinden edinilen bilgilere göre, parti yönetimi, diğer partilerin Abdullah Öcalan'ı muhatap almasına karşılık, partinin temel çizgisine uygun olarak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı muhatap alma kararı aldığı ifade edildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP, Demirtaş'ın siyasi yelpazedeki ve Kürt seçmen nezdindeki ağırlığını hesaba katarak, Abdullah Öcalan’ın karşısına eş zamanlı muhatap olarak Demirtaş’ı koyacak ve Meclis heyetinin İmralı’ya gitmesiyle eş zamanlı olarak Selahattin Demirtaş ile görüşmek üzere heyet gönderecek.

"CHP'nin, İmralı'daki muhataplık sürecini sadece bir isme indirgemek yerine, Kürt meselesinin çözümünde yasal ve demokratik zeminde siyaset yapan bir isme, Selahattin Demirtaş'a yöneleceği ve bu yolla kendi siyasi alanını korumayı amaçladığı" ileri sürülüyor.