Son Mühür- CHP yeni bir uygulamayla siyaseti halka buluşturmayı hedefliyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal,

''Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde

“Nöbetçi Milletvekili” uygulamasını başlatıyoruz.

İlk haftada,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinden bir genç,

benim makamımda gönüllü milletvekili olarak görev yapacak.'' bilgisini paylaştı.

Bir defalık bir uygulama olmayacak...



Tanal, ''Amacımız;

gençlerin sesi, sözü ve fikriyle

demokrasinin kalbi olan Meclis’i buluşturmak,

ülkenin geleceğini inşa eden insanları

karar alma süreçlerine doğrudan dahil etmektir.

Bu uygulama bir sembol değil,

halkın kürsüsünü halka açma iradesidir.

Sadece bu hafta için,

ilk arayan 10 ODTÜ öğrencisi arasından kura ile bir kişi seçilerek Meclis’te görev alacaktır.

Seçilen genç arkadaşımız, bir gün boyunca TBMM’de benimle birlikte çalışacak,

vatandaş dilekçelerini, toplumsal talepleri ve kamu sorunlarını doğrudan inceleyecektir.

Çünkü biz inanıyoruz:

Gençler siyasetin yarını değil, bugünün aklı, vicdanı ve gücüdür.

Bu uygulama sadece bir defalık değildir.

Her kesimden isim olacak...



Her 15 günde bir, farklı kesimlerden bir yurttaş

Meclis’te “Nöbetçi Milletvekili” olarak görev yapacaktır.

Bu koltukta,

bir dönem öğrenci,

15 gün sonra emekli,

sonra asgari ücretli,

sonra çalışan,

sonra sendikacı,

sonra sanatçı,

sonra basın mensubu,

sonra kadın hakları savunucusu oturacak.

Bu proje, sadece bir Meclis uygulaması değil;

86 milyonun sesiyle, 86 milyonun kürsüsü olma kararlığıdır.

Her yurttaş,

hangi meslekten, hangi görüşten, hangi yaşamdan olursa olsun,

kendi adına değil, Türkiye adına söz söyleme hakkına sahip olacaktır.

Bu hafta ODTÜ’lü bir gençle başlıyoruz.

Sonrasında, 15 günde bir farklı kesimlerle devam edeceğiz.

Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi,

yalnızca vekillerin değil,

halkın evi, halkın sesi, halkın kalbidir.

Başvurular başlamıştır.

İlk arayan 10 kişi arasından kura ile seçilecektir.'' mesajı verdi.