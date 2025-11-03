Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, Gazze’deki ateşkes süreci ve insani krizin ele alındığı üst düzey toplantı İstanbul’da başladı. Toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor.

Gazze için diplomatik trafik İstanbul’da yoğunlaştı

Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesine ve insani yardımların artırılmasına yönelik diplomatik temaslar bu kez İstanbul’da gerçekleşiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşiktaş’ta düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Toplantıda, Gazze’de ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve uluslararası toplumun ortak adımlarının güçlendirilmesi konuları ele alınıyor.

Altı ülkenin dışişleri bakanı bir araya geldi

Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor.

Bu ülkeler, son dönemde hem diplomatik hem insani kanallarla Gazze’deki krize çözüm bulunması için aktif girişimlerde bulunan devletler arasında yer alıyor.