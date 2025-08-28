Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Sinop’un Boyabat ilçesinde 50 binden fazla ağacın kesilmesine neden olacak maden projesiyle ilgili Cengiz Holding’e ve iktidara eleştirilerde bulundu.

Erhan Adem: Ülkenin geleceğini bir avuç rant şebekesine teslim ediyorsunuz

AK Parti iktidarının gözünde doğanın sadece kaynak olarak gözüktüğünü belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “İktidarın gözünde doğa sadece ‘kaynak’ ve ‘arsa’, halk ise yalnızca bir ‘seyirci.’ Boyabat’ta yapılmak istenen bu proje, imar çetelerinin ve Cengiz Holding’in çıkarı uğruna, 50 binden fazla insanın yaşam hakkını hiçe sayıyor. Kovaçayır Barajı’nın kuruması, pirinç tarlalarının ve hayvancılığın bitmesi, su kaynaklarının zehirlenmesi göz göre göre görmezden geliniyor.



Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sesleniyorum:

Göreviniz şirketlerin çıkarını değil, milletin yaşamını korumaktır! ÇED süreçlerini halkın tepkisine rağmen göstermelik tutanaklarla işletmek, tarih önünde büyük bir suçtur. Bu ülkenin insanı, suyuna ve toprağına sahip çıkıyor. Siz ise bu milletin sesine kulak tıkayıp, ülkenin geleceğini bir avuç rant şebekesine teslim ediyorsunuz.” diye konuştu.

“Anadolu’nun ciğerlerine hançer saplanmak isteniyor”

Ayrıca, Boyabat’ta yapılmak istenen projenin amacının Anadolu’nun ciğerlerine hançer saplamak olduğunu vurgulayan CHP’li Erhan Adem, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Boyabat’ta yapılmak istenen şey, Anadolu’nun ciğerlerine ve damarlarına hançer saplamaktır. Bu millet susmayacak; biz susmayacağız.

Tarımı, ormanı, suyu korumak; çocuklarımıza nefes bırakmak zorundayız. Bu nedenle: Cengiz İnşaat’ın Boyabat’ta yürütmek istediği maden projesi derhal iptal edilmelidir. ÇED süreci gerçek katılımcılıkla yeniden ele alınmalıdır. Ormanlarımız ve su kaynaklarımız rant uğruna kurban edilmemelidir. Halkın suyuna, toprağına, ormanına sahip çıkacağız. Bu katliama asla izin vermeyeceğiz.”