Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Ziyarette MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş, parti yönetim kurulu üyeleri ve bir grup partili de hazır bulundu.

Çiçek ve teşekkür

MHP heyeti, Başkan Çerçioğlu’nu kapıda karşıladı ve kendisine çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı Haluk Alıcık, Çerçioğlu ile ilkokul arkadaşlığına vurgu yaparak, belediye başkanının Aydın’a yaptığı katkıları öne çıkardı.

“Cumhur İttifakı Aydın için kazanç”

Haluk Alıcık, ziyarette yaptığı açıklamada, “Özlem Hanım’ın Cumhur İttifakı’ndaki duruşu, Aydın için büyük bir kazanım oldu. Bakanlık ziyaretlerimizde dayanışmamızı Aydın’a yansıtacağız. Kendisi halihazırda başarılı bir şekilde çalışıyor; devlet imkanlarıyla şehrimizi daha ileri taşıyacağına inanıyoruz. MHP ailesi olarak her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu: “Soyadımız Aydın”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın’a hizmet hedeflerini şöyle özetledi: “Bakanlık ziyaretlerimizde projelerimizin tüm onaylarını aldık. Ancak bu yeterli değil; önümüzdeki dönemde Ankara’ya birçok kez seyahatimiz olacak. Tek amacımız Aydın’a hizmet etmek. İsmimiz farklı olabilir, ama soyadımız Aydın. Bu nedenle hep birlikte şehrimiz için çalışacağız. Görev sürem boyunca hep söyledim, bazıları konuşur ama biz hizmet ederiz. Bundan sonra daha yoğun bir şekilde çalışacağız.”