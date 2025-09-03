Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında, klima motorundan çıkan yangın, ev sahibinin hızlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı. Olayın, evdeki duman ve yanık kokusunun fark edilmesiyle başladığı öğrenildi.

Olay ve hızlı müdahale

Yangın, Efeler Mahallesi 2292 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin dördüncü katında yer alan klimanın iç ünitesinden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı ve yayılan yoğun kokuyu fark eden ev sahibi kadın, panik yapmadan elektrik ve doğalgaz şalterlerini derhal kapattı. Ardından, yanındaki iki çocuğuyla birlikte hızla apartmandan çıkarak güvenli bir alana sığındı.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, adrese ulaştıklarında yangına anında müdahale etti ve alevlerin dairenin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri daire içindeki yoğun dumanı tahliye ederek evi havalandırdı.

Dikkatli davranış olası bir facianın önüne geçti

Yetkililer, ev sahibinin soğukkanlılıkla elektrik ve doğalgaz şalterlerini kapatmasının, olası bir patlama veya yangının daha da yayılması gibi büyük bir tehlikeyi önlediğini belirtti. Bu bilinçli davranış sayesinde, evde ve apartmanda yaşayan diğer vatandaşlar için büyük bir riskin ortadan kalktığı vurgulandı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ederken, olay yerinde bulunan polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye raporunda yangının kesin çıkış nedeninin belirleneceği bildirildi. Ev sahibi ve çocukları, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.