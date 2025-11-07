Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün üst üste ikinci kez okulların ara tatil dönemine denk getirilmesine tepki olarak ülke çapında kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Parti, tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelge ile, 10 Kasım'da, belirlenecek okul binalarının önünde anma etkinlikleri düzenlenmesi ve eş zamanlı basın açıklamaları yapılması talimatını verdi.

Ara tatil tepkisi: "Kabul edilemez bilinçli bir uygulama"

CHP’nin il ve ilçe teşkilatlarına gönderdiği genelgede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı takviminde 10 Kasım'ı kapsayacak şekilde ara tatil belirlemesi sert şekilde eleştirildi. Genelgede, bu uygulamanın "Atatürk’ü ve Cumhuriyet değerlerini eğitim sisteminden uzaklaştırmaya yönelik bilinçli bir uygulama" olduğu ifade edildi. Partiye göre, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Atatürk’ün 10 Kasım’da okullarda anılmadığı bir eğitim-öğretim yılı kabul edilemez" bir durumdur. Bu nedenle, parti örgütünden, resmi törenlere katılımın yanı sıra, eğitim-öğretimden sorumlu il ve ilçe sekretaları öncülüğünde her ilçede belirlenen bir okulda sivil bir anma programı organize edilmesi istendi.

"2 yıldır bilinçli şekilde ara tatile getirildi" iddiası

Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan CHP yetkilisi Özçağdaş, bu durumun 1938’den bu yana süregelen ulusal bir görevin aksatılması anlamına geldiğini belirtti. Özçağdaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak değeridir. Yurttaşlarımız, 10 Kasım'da saat 09:05'te Ata’sını büyük bir üzüntü, hasret ve minnetle anmayı bir görev bilir," dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in göreve gelmesinden bu yana, hem 2024 hem de 2025 yıllarında 10 Kasım tarihinin "bilinçli bir şekilde" ara tatile denk getirildiği iddiasını yineledi.

MEB'in, halkın tepkisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullarda anma yapılacağını duyurmak zorunda kaldığını belirten Özçağdaş, asıl beklentinin tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve idarecilerin okullarında Ata’larını layığıyla anması olduğunu vurguladı. Son olarak, tüm yurttaşlara çağrıda bulunarak, "Size en yakın olan okulda Ata’mızı anmak üzere bir araya gelelim. 10 Kasım'da okuldayız. Ata’mızın sonsuza dek yanındayız" ifadelerini kullandı.