Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'daki eski çalışma ofisini boşaltmasının ardından yeni çalışma mekanı merak konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun yeni adresi, avukatı Celal Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı duygusal ve siyasi göndermeler içeren bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Kılıçdaroğlu, bundan sonraki siyasi faaliyetlerini, kendisine uzun yıllar hizmet etmiş olan hukuk bürosunda sürdürme kararı aldı.

Eleştirilere yanıt: "Alın teriyle kazanılan maaş" vurgusu

Avukat Celal Çelik, paylaşımına, siyasi eleştirilere yanıt veren sert bir girişle başladı: "Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara..." Bu sözlerle başlayan açıklama, uzun süredir güdümlü medya organları ve sosyal medya trolleri tarafından Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi giderlerini karşılamakta zorlanacağı yönündeki iddialara odaklandı. Çelik, bu saldırıların, aslında Genel Başkan’ın "alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının" ve yolsuzluk, rüşvet gibi yasadışı yollara karşı duyduğu "derin düşmanlık" gerçeğinin en açık ilanı olduğunu vurguladı.

Hukuk bürosu artık çalışma ofisi

Kılıçdaroğlu'nun yeni ofis tercihine dair detay veren Celal Çelik, eski Genel Başkan'ın kendisi için özel bir anlam taşıyan bir teklifi kabul ettiğini duyurdu. Çelik, "bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini, kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır" sözleriyle, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin hukuk bürosuna taşındığını ve bu durumdan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yeni ofisine yerleşen Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, burada "memleket için siyaset üretmeye" ve misafirlerini kabul etmeye başladığı belirtildi.