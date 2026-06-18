Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Asansör'de ilçe belediye başkanları ile CHP'den istifa edilip, edilmemesi hususlarının konuşulduğu bir toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya 20'ye yakın başkan katıldı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal İşçimenler'in katılmadığı, 20'ye yakın ilçe belediye başkanının katıldığı toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla haritasını tartışarak, fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İstifa hamlesi 1 Temmuz'a mı kaldı

CHP MYK'nın İl başkanı Çağatay Güç’ü görevden alınmasını tartışıldığı ve önümüzdeki sürecin yol haritasının konuşulduğu toplantıda Tugay'ın istifa konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ve 1 Temmuz'daki siyasi yasak davasını bekleyebileceği iddia edildi. Öte yandan, belediye başkanlarının ise Tugay'ın istifasına sıcak bakmadığı, parti içinde mücadele edilmesini savunduğu öne sürüldü.

Cemil Tugay: Şu an konuşmayacağım yazılı açıklamayı yapacağız

Toplantıya katılan başkanların çıkışının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başkan Tugay, "Şu an konuşmayacağım yazılı açıklama yapacağız" şeklinde konuştu.

Cemil Tugay'ın Tarihi Asansör'de gerçekleştirdiği toplantıya şu isimler katıldı:

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı