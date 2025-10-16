Son Mühür- CHP'de Malatya kongresinde yaşanan tekmeli yumruklu arbedenin yankıları sürüyor. Malatya İl Kongresinde konuşma yapan Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in konuşması kongreye damga vurmuş, Göçer'in Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hedef alan konuşması tansiyonu yükseltmişti.



Bu kadar yetkiyi babanızın şirketinde bile...



Kürsüden Veli Ağbaba'ya bakarak,

''Milletvekili listesi yazılır, Sayın Vekilimiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Vekilimiz, İlçe Belediye Başkanları belirlenir Sayın Vekilimiz, İl Başkan Adayı belirlenir Sayın Vekilimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi şirket değil.

Bu kadar yetkiyi size babanızın şirketinde bile vermezler'' diye seslenen Göçer'in bu konuşmasının ardından partililer arasında tekmeli yumruklu kavga çıkmış, çevik kuvvetin devreye girmesinin ardından kongre yarıda kalmıştı.



Ağbaba'nın kardeşi olduğunu söyleyen biri...



Gazeteci Atakan Sönmez olaylı kongre sonrası Veli Ağbaba'nın yakını olduğunu söyleyen bir kişinin Ağbaba'ya yönelik eleştirilerde bulunan bir partiliyi arayarak tehdit ettiğini duyurdu.

''Malatya il kongresinde Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in Veli Ağababa, il yönetimi ve genel merkezi eleştirmesi üzerine kendisine ve arkadaşlarına yönelik şiddetli saldırılar olduğunu izledik.'' hatırlatmasında bulunan Sönmez,

Paylaştığım videoda ise Veli Ağbaba'nın ülkücü bir kardeşi olduğunu söyleyen ve iddiaya göre A.T. isimli şahıs, Ağbaba'ya yönelik eleştirilerde bulunan İzzet Özden isimli CHP'liyi arayıp tehdit ediyor.

CHP yöneticileri için CHP üyelerini tehdit eden ülkücüler hangi motivasyonla bunu yapıyorlar bilmiyorum ama bu yolun yol olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.'' hatırlatmasında bulundu.