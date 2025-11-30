Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultay heyecanı yaşanmaya devam ediyor. CHP’de bugün PM ve YDK seçimleri yapılırken, dikkat çeken iddialar ise ortaya atılmaya devam ediyor. Özgür Özel'in dördüncü kez genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sandıklar kapandı, sayım başladı!

Saat 19:45 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, sayımların başladığı ve devam ettiği öğrenildi.

Başkan Tugay oy kullanmadan kente döndü!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili olarak ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın PM ve YDK seçimlerinde oy kullanmadan İzmir'e döndüğü öğrenildi. Başkan Tugay'ın oy kullanmadan kente dönmesinin sebebinin ise ailesinde yaşanan bir sağlık sorunu olduğu öğrenildi.