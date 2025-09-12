Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar mücadelesinde tansiyon yükseliyor. 15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi hareketli iller arasına Erzurum da eklendi.

CHP Erzurum kurultay delegesi Yusuf Göğerkaya'nın 4-5 Kasım kurultayı öncesi Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in kendisine para verdiğine dair iddiası, kurultay iptal davası iddianamesine yansımıştı.

Göğerkaya'nın bir TV kanalında Serhat Can Eş'in Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında şu an tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan 300 bin dolar para aldığına yönelik iddiaları sonrası Eş'ten açıklama geldi.



Kirli operasyonlara cevabımdır...



''Kamuoyunun bilgisine'' başlıklı açıklamasında Serhat Can Eş,

''Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı olarak; atılan iftiralara, kullanılan aparatlara, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara gittiği bu yolda engellere, tuzaklara, kirli operasyonlara ve bu kirli operasyonlara alet olmuş bütün insanlara karşı cevabımdır .

İktidar yandaşlarının, bu aparatları sosyal medyada hatta daha ileri giderek yargı kurumlarını bile yanıltmaya yönelik kullandığının ispatını sizlerle paylaşıyorum.



Pavyonda para aldım demişti...



Güya pavyona götürüp pavyonda önce 1000 dolar şimdi de bir TV kanalında 1500 dolar aldığını ve benden aldığını iddia eden, kendisini Cumhuriyet Halk Partiliymiş gibi gösteren kurultay delegesi Yusuf Göğerkaya’nın ilgili tarihlerde benimle yapmış olduğu yazışmayı sizlerle paylaşıyorum.



Operasyon odaklarının personeli olmadan önce, "kim para alan ilçe başkanları ?" diye sorup operasyoncuların kayığına bindikten sonra; beni satanı bende satarım diyerek namussuzca kurultayımıza leke düşürmek isteyenlerle hareket etmiştir attığı iftira ile.



Bu parayı kimlerden aldığını yazsın...



Cumhuriyet Halk Partisi’ne kimse operasyon çekemez ellerine yüzlerine bulaşır, bu şahıs beni mahkemeye de verebilir hiç sorun değil ancak bu parti üç kuruşluk adamlarla operasyon çekilecek parti değildir! İddia ettiği ve sakladığı daha sonrasında kurultayda oy karşılığı verildi diyerek güya savcılık makamına teslim ettim dediği parayı bu ifadeyi verebilmek için kimlerden aldığını yazsın, konuşsun utanmaz Yusuf Göğerkaya.

Şimdi beni mahkemeye ver. Bak seninle olan yazışmamızı paylaştığım için haklı bir gerekçen oldu. Senin onursuzluğunu ispatlamak için mahkemede sanık olmak benim için gururdur...'' ifadelerine yer verdi.



Yusuf Göğerkaya ne demişti?



CHP'de kurultay iptal davasına yansıyan iddiasıyla gündeme gelen Erzurum kurultay delegesi Yusuf Göğerkaya, katıldığı televizyon programında CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'le ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Serhat Can Eş'in Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında Rıza Akpolat'tan 300 bin dolar aldığını iddia eden Göğerkaya, ayrıca, delegelere pavyonda para dağıtıldığını ve ikinci turda dahi para teklifleri yapıldığını söyledi ve kendisinin bin 500 dolar karşılığında Özgür Özel'e oy attığını öne sürdü.

