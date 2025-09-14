Son Mühür- CHP'nin fiziksel olmasa da gönülsel olarak ikiye ayırıldığı süreçte tüm gözler Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 15 Eylül pazartesi günü vereceği karara çevrilmiş durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık koltuğuna veda ettiği 4-5 Kasım kurultayına hukuki anlamda son nokta bugüne kadar bir türlü konulabilmiş değil.

''Şaibeli kurultay'' iddialarıyla başlayan süreçte mahkemenin ''Mutlak Butlan'' ihtimaline kapı aralamsının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu dönemi yeniden mi başlayacak sorusu siyasetin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

31 Mart adaylık sürecinde ve şu anda devam eden kongrelerde Kılıçdaroğlu'na gönül verenlerin dışlandığını düşünenler olası bir mutlak butlan kararıyla partinin yeniden Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına dönüşünü bekliyor.

Geri adım atmayacağını İstanbul'da gösterdi...



CHP İstanbul il kongresinin iptal edilmesi ve ardından Gürsel Tekin ve arkadaşlarının kayyum olarak atanmasının ardından il binasına polis zoruyla girebilmesi, Özgür Özel liderliğindeki mevcut yönetimin partide yargı kanalıyla yeni bir yönetim gelmesine kolay kolay razı gelmeyeceğini gözler önüne sermişti.

15 Eylül'de olası bir mutlak butlan kararına karşı Genel Merkez'i terk etmeyecek olan partililerin üç bin gaz maskesi, biber gazına karşı limon, geceleyebilmek için yatak ve makarna stokladığı konuşulmaya devam ediyor.



Biz Kemal Beyi baş tacı yapmak isteriz...



Uğur Dündar'a konuk olduğu programda mutlak butlan ihtimaliyle ilgili açıklamada bulunan Özgür Özel,

''Partiye kayyım veya mutlak butlandan sonra gelen kişi bizim görevlerimizi devralmaya gelecek. Kemal Beyin partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz partiden atmak değil baş tacı yapmak isteriz. Ben böyle bir karar çıkmayacağını ve Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Altı gün sonra kurultay var.'' hatırlatmasında bulunmuştu.



Sihirli formül 21 Eylül olağanüstü kurultayı...



CHP Genel Merkezi'nde olası bir mutlak butlan kararına karşı bulunan sihirli formül 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü kurultay oldu.

15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkması halinde Genel Merkez'i altı gün boyunca terk etmeyecek olan partililer, YSK'nın izniyle yapılacak olan olağanüstü kurultayda yeniden Özgür Özel liderliğiyle yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Başkent kulislerinde 21 Eylül'deki 22.Olağanüstü kurultayının mahkeme Ekim ya da Kasım ayına ertelenirse boşa çıkabileceği konuşuluyor.

Özgür Özel ve kurmayları kararlılıklarını göstermek için bugün saat 17.00'de Ankara Tandoğan'da dev bir miting için son hazırlıklarını sürdürüyor.

