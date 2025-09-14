Son Mühür- Lüksemburg ve İsviçre, iPhone 17 Pro’ya en kolay ulaşılabilen ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelerde çalışanlar yalnızca 3 gün çalışarak cihazı satın alabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç’te bu süre 4 gün, Almanya, Avusturya, Kanada, İrlanda ve Finlandiya’da ise 5 gün olarak hesaplandı.

Orta sıralarda yer alan ülkeler

Fransa ve İsveç’te iPhone 17 Pro sahibi olabilmek için 6 gün, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda’da 7 gün, Singapur, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise 8 gün çalışmak gerekiyor. İspanya’da bu süre 9 gün, Çekya’da 12 gün, Polonya’da 17 gün, Portekiz’de ise 24 gün olarak belirlendi.

Zorluk yaşanan ülkeler

Macaristan’da iPhone 17 Pro’ya sahip olmak için 27 gün, Şili’de 32 gün, Malezya’da 45 gün, Tayland’da ise 61 gün çalışmak gerekiyor. Brezilya’da süre 77 gün, Türkiye’de ise 89 gün olarak öne çıkıyor.

Asya ülkelerinde durum

Vietnam’da iPhone almak için 99 gün, Filipinler’de 101 gün çalışmak gerekirken, Hindistan bu listenin en altında yer aldı. Burada cihazı satın almak için ortalama bir çalışanın 160 gün mesai yapması gerekiyor.

Türkiye 89 günle en zorlayan ülkelerden

Listede Türkiye’nin durumu dikkat çekiyor. Ortalama bir maaşla çalışan vatandaş, iPhone 17 Pro’ya sahip olabilmek için neredeyse üç ay boyunca aralıksız çalışmak zorunda.