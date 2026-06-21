Son Mühür / Osman Günden - Üniversite sınavında ikinci gün heyecanı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nın ikinci oturumu bugün yapılıyor. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) 86 bin 761 salonda tam 1 milyon 627 bin 960 üniversite adayı sınava girecek. Yabancı dil testi (YDT) için ise 203 bin 639 aday başvuru yaptı.

160 soru için 180 dakika

AYT bugün saat 10.15’te başlayacak. Üniversite sınavının son oturumu olan YDT ise saat 15.45’te yapılacak. AYT sınavında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak. Adayların soruları yanıtlaması için tam 180 dakikası olacak.

YDT’de 80 soru 120 dakika

YDT testi için ise adayların soruları cevaplaması için 120 dakikası olacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda kitapçıkta 80 soru yer alacak.

Adaylar için önemli uyarı!

Her sınav için, başlangıç saatinden 15 dakika önce kapılar kapanacak ve o saatten sonra adaylar salona alınmayacak. Buna göre; AYT'de öğrenciler en geç saat 10.00'da, YDT'de ise saat 15.30'da salonlarda olması gerekiyor. Adayların nüfus cüzdanlarını veya T.C. kimlik kartlarını mutlaka yanında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanında fotoğraf ya da kimlik numarası olmayan veya kimliğini kaybeden vatandaş için sabah 07.00 ila 15.30 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

İzmir’de de sınav heyecanı yaşanıyor!

İzmir’de de üniversite hayali kuranlar için sınav heyecanı yaşanıyor. Kenttin dört bir yanında sınava girecek öğrenciler için gerekli hazırlık yapılırken ulaşım seferleri de bu doğrultuda düzenlendi.